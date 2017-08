Feira de Santana: vereador diz que R$ 30 mil é o valor irrisório cobrado para uso do Estádio Joia da Princesa, em show de Roberto Carlos

Em discurso proferido na tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, nesta quarta-feira (10/05/2017), o vereador José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS) informou que, conforme o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Edson Borges, o município de Feira de Santana receberá R$ 30 mil referente ao uso do Estádio Municipal Alberto Oliveira (Joia da Princesa) para apresentação do show do artista Roberto Carlos, no próximo dia 26.

O edil agradeceu ao referido secretário por ter respondido ao requerimento de sua autoria que solicita essa informação, mas considerou irrisório o valor, ressaltando que o Município terá despesas com água, energia elétrica e possível reparação do gramado após o show.

“Um show de pequeno porte aqui nessas casas de shows é cobrado em média R$ 10 mil. Mas, o estádio Joia da Princesa foi cedido para um show do porte de Roberto Carlos apenas por R$ 30 mil, que não dão para pagar as despesas. Aquilo ali tem que ser usado para arrecadar fundos, para que sejam gastos, inclusive no esporte. Aí eu dou uma sugestão: tem o esporte amador que precisa e não encontra o apoio devido do Município”, queixou-se.

Zé Filé argumentou também que quando há jogos de futebol no estádio Joia da Princesa, a Prefeitura cobra 10% da renda. “Por que não usou a mesma maneira?”, indagou o vereador, salientando que o show de Roberto Carlos devem arrecadar, no mínimo 2 a R$ 3 milhões. “Se tirasse 10%, por exemplo, de R$ 2,5 milhões teríamos R$ 250 mil, o que daria para fazer o reparo do Joia da Princesa e ajudar o esporte amador”.