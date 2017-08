Feira de Santana: vereador destaca importância da parceria público-privada no desenvolvimento do município

O vereador Roberto Tourinho (PV) ocupou a tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na manhã desta terça-feira (16/05/2017), para ressaltar a importância da parceria público-privada no desenvolvimento do município.

Ele relatou que, há poucos dias, usou a tribuna para falar da importância da parceria público-privada entre os empresários da área da Medicina de Feira de Santana e o poder público federal, que resultou na aquisição de aceleradores lineares, que são dispositivos utilizados dentro do serviço de radioterapia, “que custam milhões de reais”.

O edil disse também que na sessão legislativa da última segunda-feira fez outro discurso parabenizando entidades que estão se mobilizando para discutir e apresentar propostas ao Governo Municipal em prol da revitalização do Centro de Abastecimento de Feira de Santana. “E hoje eu volto mais uma vez à tribuna desta Casa para aqui destacar uma matéria publicada no jornal Folha do Estado, desta terça-feira: ‘Feira sedia encontro estadual sobre empreendedorismo’”.

O 10º Encontro Estadual do Empreender – promovido pela Federação das Associações Comerciais do Estado da Bahia (Faceb) – foi realizado na última segunda-feira, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com o objetivo de chamar a atenção da classe empresarial para os problemas que afetam as suas atividades com soluções em tecnologia da informação.

Roberto Tourinho informou que a ação foi iniciada na Alemanha, em Monique, e esse modelo foi trazido para o Brasil há mais de dez anos. E agora empresários de Feira de Santana e de mais nove municípios (Irecê, Paulo Afonso, Jequié, Camaçari, Salvador, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Seabra e Campo Formoso) se reuniram para implantá-la na Bahia.

“Eu particularmente entendo de que uma cidade como Feira de Santana, caminhando para um milhão de habitantes, nós só vamos conseguir resolver sérios problemas da cidade se acontecerem parcerias como essa, com a Associação Comercial, Câmera de Dirigentes Lojistas, sindicatos, entre outras entidades”, disse o vereador, parabenizando a Faceb pela iniciativa.