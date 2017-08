Feira de Santana: vereador destaca festa do distrito de Bonfim de Feira e crítica situação da estrada

Em pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa, nesta segunda-feira (15/05/2017), o vereador Luiz da Feira parabenizou o distrito de Bonfim de Feira pelos festejos em prol do seu padroeiro Senhor do Bonfim.

“Vou parabenizar aqui Bonfim de Feira, que estava em festa. Foi uma grande festa a semana toda, com leilões, missas, procissão. Foi muito bom, graças a Deus”, comemorou, destacando o empenho do padre Luís Carlos, da Paróquia do Senhor do Bonfim.

Na oportunidade, o edil falou sobre o Dia das Mães, que é celebrado no segundo domingo de maio. Luiz da Feira disse que comemorou a data no distrito de Bonfim de Feira em companhia da sua mãe, demais familiares e amigos, onde foi oferecido um churrasco.

Estrada de Bonfim de Feira

Em seguida, o vereador se queixou da situação da estrada que dá acesso ao distrito de Bonfim de Feira, afirmando que a via está esburacada. “Não têm seis meses que a estrada foi recuperada e já está toda esburacada”, queixou-se, alertando que quando caírem as chuvas do período do inverno a situação da via poderá se agravar, caso o Governo do Estado não tome de imediato as devidas providências.

Em aparte, o vereador Edvaldo Lima (PP) afirmou que esteve em Bonfim de Feira há uma semana e pode perceber que a estrada estava “uma beleza, um tapete, não tinha nenhum buraco. Agora, de lá pra cá, claro, eu não sei se o senhor passou ontem ou depois, porque não havia nenhum buraco. Eu gosto de ser justo com as pessoas e não estou defendendo aqui o Governo do Estado”, ressaltou.

Novamente com o uso da palavra, Luiz da Feira disse que vai duas a três vezes por semana no referido distrito, que é o local onde ele nasceu. “Eu estou falando o que está acontecendo”, rebateu.

Na sequência, o vereador João Bililiu declarou estar feliz em saber que no Legislativo feirense “há muitos guerreiros olhando às necessidades da comunidade. O senhor [Luiz da Feira] está de parabéns. Eu também, passando lá na sexta-feira, percebi que já têm muitos buracos na estrada”, afirmou.

Mobilização contra a gripe

Ainda no uso da tribuna, Luiz da Feira parabenizou a secretária municipal de Saúde, Denise Mascarenhas, pelas ações em prol do Dia “D” de mobilização contra a gripe, ocorrido no último sábado (13/05).