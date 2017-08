Feira de Santana: vereador comenta sobre sessão do Dia das Mães, Micareta e Bairro Feira X

No uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na manhã desta quarta-feira (17/05/2017), o vereador José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS) parabenizou o colega Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM), pela realização da sessão que comemorou o Dia das Mães. “Parabenizo ao senhor e a minha amiga, a radialista Malena Santos, uma das homenageadas na noite de ontem”, pontuou. O vereador parabenizou também os radialistas Dilton Coutinho e Andréia Rocha, e o secretário de Administração João Marinho Gomes Júnior, pela passagem dos aniversários e por serem profissionais que desenvolvem as atividades com muita competência.

Micareta

O edil ainda pediu, em nome da Casa, às autoridades competentes atenção na fiscalizar das estruturas dos camarotes. “Estamos pensando só na festa, mas temos que pensar também nas estruturas para que não aconteça algo grave. Tem que fiscalizar, principalmente os que levam bebidas em garrafa de vidro, o que é terminantemente proibido”, lembrou.

Zé Filé disse que está fazendo o seu papel de cobrar do Governo Municipal que o trabalho seja feito, pois já presenciou pessoas que ficam dos camarotes jogando lata em quem está passando pelo circuito. “Imaginem se fossem garrafas. Falo isso porque quero o melhor para a administração do prefeito José Ronaldo. Não quero ofender ninguém com isso”, ressaltou.

Finalizando o tema, ele desejou que todos vão à rua de coração aberto para que as pessoas que venham participar da festa saiam falando bem. “Tenho certeza que o prefeito José Ronaldo está fazendo de tudo para que seja uma boa Micareta”, completou.

Resposta

Repercutindo o pronunciamento do colega Isaías dos Santos (Isaías de Diogo, PSC), que se intitulou representante do Feira X, Zé Filé disse que se considera como o vereador original do bairro pelo tempo que mora no local. “O senhor chegou agora, há poucos anos. Minha filha tem 32 anos e nasceu lá, mas como o bairro tem o coração aberto recebe qualquer pessoa”, pontuou.

Em aparte, José Carneiro (PSDB) questionou se o Feira X tem maternidade, já que o colega disse que sua filha havia nascido lá, causando risos aos colegas. “Ela nasceu no hospital, mas de lá saiu diretamente para o Feira X”, respondeu Zé Filé, também aos risos.

O edil ainda lamentou que apesar de estar no Feira X e ser vereador há cinco anos, não vê Isaías lutando pelas necessidades do local, elencando várias reivindicações. “Estou no dia- a -dia do bairro. Cheguei nele com 20 anos, já vou fazer 53 e agradeço a Deus e ao povo por terem me credenciado como representante deles. Mas, preciso do apoio dos colegas para levar melhorias para lá”, afirmou.

Ele ainda destacou que o papel do vereador é defender o povo e muitos não o fazem. “Luto não só pelo Feira X, mas pelo povo de Feira de Santana”, finalizou.