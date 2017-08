Feira de Santana: vereador comenta crise política brasileira

Em pronunciamento, na sessão ordinária desta segunda-feira (08/05/2017) na Casa Legislativa, o vereador Antônio Carlos Passos Ataíde (Carlito do Peixe, DEM) parabenizou o empresário Wilson Cardoso pelo novo empreendimento e repercutiu a atual crise política instalada no Brasil.

“Quero aqui fazer saudação a Wilson Cardoso, empresário que partiu para vida pública, onde foi prefeito da cidade de Andaraí, e agora retorna ao ramo comercial com a inauguração da loja Chapada em Feira de Santana. O novo empreendimento está situado na Avenida Getúlio Vargas e comercializa produtos da Chapada Diamantina, além de carnes. Parabéns Wilson e sucesso. É um grande amigo”, desejou Carlito.

Ainda no uso da tribuna, Carlito repercutiu o atual cenário político e acredita que a crise não é só política, mas moral, ética e social. “O assunto é grave e temos mais consciência disso a cada vez que há depoimentos de delatores. Observamos que Lula tem muitos seguidores, que não admitem que o erro está nele. Muitos afirmam que, se Lula for novamente candidato a presidente, votarão nele”, disse.

Em aparte, o vereador José Carneiro Rocha (PSDB) lembrou que deputados já afirmaram que este foi o maior caso de roubo e concessão de propinas já existente no país. “É nessa hora que vemos a podridão que está naquele Congresso. Lula participou de um evento em São Paulo e afirmou que, se no futuro for presidente, pode colocar na cadeia quem está lhe acusando agora”, observou.

Também em aparte, Edvaldo Lima (PP) disse que a solução para o problema do Brasil está nas mãos do povo, pois apenas ele pode tirar todos que estão no poder, trocando-os por políticos novos.

Para finalizar, Carlito disse que a corrupção está generalizada. “A maioria dos partidos está envolvida. É preciso ter coragem para fazer uma política séria e mudar toda a situação. Estamos vivendo um colapso social, pois quase todos estão envolvidos e a população não sabe mais o que fazer. A crise é também ética e moral”, findou.