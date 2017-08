Feira de Santana: vereador comemora sanção da lei que dispõe sobre o SUAS

Em pronunciamento na sessão legislativa desta quarta-feira (10/05/2017) na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Cadmiel Pereira (PSC) destacou que o prefeito José Ronaldo de Carvalho (DEM) sancionou, na tarde da última terça-feira, no Paço Municipal Maria Quitéria, a Lei de nº 3.684 que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do Municipal (SUAS), um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade, voltado a promover o atendimento às necessidades básicas e garantir os direitos dos cidadãos.

“Foi um marco, um ganho muito grande e podemos ali perceber e ver nos trabalhadores do SUAS, no Conselho de Assistência Social e em todos os conselhos municipais presentes uma manifestação de entendimento, de respeito à assistência social, em respeito a todos aqueles que, em situação de vulnerabilidade, necessitam do aparato do Estado. Assim nós fazemos crescer a sociedade, e o prefeito José Ronaldo demonstra assim a sua marca, a sua preocupação, mostrando que o seu governo também é voltado para a assistência social”, disse.

Cadmiel fez questão de ressaltar que Feira de Santana é um dos primeiros municípios do Brasil a estabelecer a sua lei própria do Sistema Único da Assistência Social. “É um avanço para todos os equipamentos da política de assistência, que são o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Atendimento para População em Situação de Rua, entre outros. Os projetos e programas que fazem o acompanhamento desses cidadãos estão hoje com um aparato”, comemorou.

Consulta Cidadão

Na oportunidade, o edil ressaltou que o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário lançou, no último dia 3, o Consulta Cidadão – ferramenta que visa facilitar o acesso do cidadão aos dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A novidade possibilita que as famílias visualizem e imprimam um resumo das suas informações cadastrais.

“O que significa isso? Significa que todo cidadão feirense não precisa mais se dirigir para a sede do Bolsa Família, que tem aquelas filas enormes para poder pegar o espelho do seu NIS. Todo cidadão não precisa mais sair de casa, não precisa nem ir ao CRAS, não precisa mais ir a nenhuma entidade”, disse, salientando que as informações cadastrais podem ser obtidas agora por meio do site do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (www.mds.br).