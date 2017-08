Feira de Santana: vereador coloca gabinete à disposição para receber doações para Associação de Proteção aos Animais

Utilizando a tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, na manhã desta terça-feira (09/05/2017), o vereador Isaías dos Santos (Isaías de Diogo, PSC) falou sobre a Associação de Proteção aos Animais (APA). De acordo com Isaías, existe um grupo de voluntários se mobilizando para ajudar essa instituição, que precisa constantemente de doações.

“Peço ao povo que ajude a APA. Ela funciona no bairro Santo Antônio dos Prazeres e lá já existem mais de 250 animais. As pessoas que lutam pelos animais também passam por dificuldades e por isso coloco também o meu gabinete à disposição para o recebimento de doações de ração para gatos e cachorros. Quem quiser pode também levar na instituição, ou se desejarem, me procurem para passar o contato de voluntários que ajudam a instituição”, destacou.

Isaías ainda lamentou que na região do bairro do Feira X, o qual representa, muitos moradores jogam seus animais nas ruas e a APA os recolhe para cuidar, mesmo com todas as necessidades que passa.

Indicação

O edil ainda falou sobre sua indicação feita à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, comandada pelo secretário José Pinheiro, pedindo que seja enviado para o bairro do Feira X e região uma força tarefa para tapar buracos, pela quantidade que já existe e pelo risco que vem causando nesses locais. “Precisamos que a Secretaria faça essa operação porque já é uma questão de risco, principalmente para os motociclistas”, alertou.