Feira de Santana: vereador Alberto Nery responde acusações do líder governista

O vereador Alberto Nery (PT), em seu discurso na manhã desta terça-feira (16/05/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, rebateu o pronunciamento do colega José Carneiro (PSDB), que culpou o Governo do Estado pela falta de segurança na cidade, após um jovem ser baleado dentro do Transbordo Central depois de um assalto frustrado.

Nery disse que tem o entendimento de que realmente a responsabilidade pela segurança pública é do Estado, mas lamentou que usando os microfones desta forma o colega desconheça o trabalho que a Polícia Militar vem realizando na Bahia e no Município. “É não enxergar a realidade”, disse.

O edil disse que conversou com o Comandante da CPRL, Coronel Adelmário Xavier, e ele lhe passou que constantemente são presos menores e delinquentes nas ruas roubando e nas quartas-feiras há audiências chamada de “Audiência de Custódia”, onde os mesmos são reconduzidos às ruas pelo Poder Judiciário. “A PM faz o seu trabalho, prende os marginais e logo em seguida a Justiça os coloca na rua para voltar a matar e acontecer o que aconteceu no Terminal Central”, reclamou.

O edil ainda sugeriu que no local fosse construído um muro de contenção para ajudar as pessoas distraídas que se encostam e ficam suscetíveis a roubos como esse, que vem acontecendo diariamente.

Em aparte, o vereador José Carneiro salientou que em nenhum momento culpou a PM pela violência e reconhece que a corporação não tem aparato e condição de fazer o combate como gostaria. “Estamos atribuindo esta violência toda ao Governo do Estado por não investir na PM para combater o crime organizado, que está crescente não só em Feira de Santana como em todo o Estado”, explicou.

De volta com a palavra, Nery ressaltou os grandes esforços do Estado pra melhorar a Polícia Militar e afirmou que o que tem faltado no povo é amor no coração, pela vida e as pessoas.

Micareta

O vereador também lembrou que a partir de dia 18 até o dia 21 de Maio acontecerá a Micareta de Feira de Santana, maior festa popular do Município e que a cada ano a regride e diminui. Ele destacou que esta é uma festa tradicional, que acontece desde 1937, portanto mais de 80 anos e que, mesmo sendo evangélico, não pode desconhecer essa realidade.

“Devemos retomar essa debate sobre a Micareta, se ela se mantém após a Quaresma ou não. Hoje ela já é feita no mês de maio. No próximo ano será no mês de junho. Queremos discutir a Micareta com todos os seguimentos da sociedade, inclusive para saber se ela fica no local ou vai para um local privado para não causar transtornos aos comerciantes daquela localidade”, findou.