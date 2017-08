Feira de Santana sediou a IV Feira Produtiva de Economia Solidária

Entre os dias 10 e 12 de maio de 2017 o estacionamento da Prefeitura de Feira de Santana foi espaço para a realização da IV Feira Produtiva de Encomia Solidária e os empreendedores estarão das 08h30 às 17h nestes dias. O evento é uma realização do Projeto Feira Produtiva com apoio do Governo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESO).

Uma das principais características da Feira Produtiva é que a maioria dos produtos trazidos para o evento são feitos a partir de reaproveitamento de material que seria descartado. Um grande exemplo é o jeans. Bolsas de variados tamanhos são produzidas a partir daquela calça jeans velha que acabou rasgando. Os preços variam de 5 a 30 reais.

Também há carteiras com um revestimento feito de jeans e a sua parte interior feita à base de caixas de leite, além, da pintura feita pela própria artesã, no valor de 10 reais. O reaproveitamento de tecidos, como o fuxico, também dá origem a colares e pompons. Além de um caqueiro com um fundo feito com tampa de vasilha de margarina.

A artesã Sara Lima trabalha com flores de feltro. Ela customiza gorros e cria bijuterias a partir desse material. Brincos são uns dos materiais que ela cria e custam cerca de 5 reais, além dos colares que podem chegar a 28 reais. Já Maria Lúcia Cerqueira produz até pesos de porta customizadas, além de almofadas. Tudo fruto de reciclagem. “A gente utiliza tudo que encontra. Fazemos arte e trazemos pra cá.”

Já Evanilda Sales inovou. Ela produz bonecas que funcionam com acessórios. Tem um porta-papel-higiênico e outra que pode se usar para guardar os materiais de higiene como escova de dentes e creme dental. Odete Teixeira, que participou de todas as edições do projeto, afirma que a expectativa é conseguir realizar boas vendas e convida a população para conhecer os trabalhos apresentados.

O evento tem como objetivo apoiar empreendimentos de economia solidária tanto na cidade quanto na zona rural, visando potencializar e introduzir conceitos, metodologia e práticas de treinamento e capacitação, com entrega de equipamentos, tudo isso para proporcionar melhorias na qualidade de vida dos empreendedores.