Feira de Santana: secretária Jayana Ribeiro palestra em sessão solene comemorativa do ‘Dia das Mães”

No próximo domingo (14/05/2017), comemora-se o “Dia das Mães” e por meio de requerimento de n°42/2017, de autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus – Lulinha (DEM), será realizada uma Sessão Solene, no próximo dia 16 de maio, às 19h, na Câmara Municipal para homenagear todas as mães. Um dia de celebração, com muitas homenagens e terá como palestrante a secretária Municipal da Educação, Jayana Ribeiro.