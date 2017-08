Feira de Santana: secretária da Saúde, Denise Mascarenhas, é premiada em congresso

A secretária municipal de Saúde de Feira de Santana, Denise Mascarenhas, participou entre os dias 3 e 6 de maio de 2017 do 5º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Norte e Nordeste, organizado pelo Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS).

O município apresentou três trabalhos que vem sendo desenvolvidos na rede pública de saúde. Hortas Comunitárias: um relato sobre promoção da saúde e bem estar social na Atenção Básica; Repercussões do Programa Mais Médicos em um município do interior baiano: Relato de experiência da gestão. Tendo o trabalho Consultório de Rua sido premiado entre as melhores amostras apresentadas no congresso.

O evento teve como tema “Governança regional na saúde: Desafios para a gestão municipal”, e contou com a presença da secretária de saúde, Denise Mascarenhas, representando Feira de Santana, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Nardi, o representante da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), Joaquim Molina, entre outras autoridades.

“É um evento que visa fortalecer as políticas públicas e o reconhecimento de trabalhos que são desenvolvidos com muita responsabilidade pelo município nos mostra que estamos no caminho certo”, disse a secretária Denise Mascarenhas.

Durante o congresso, a secretária de saúde Denise Mascarenhas foi eleita a diretora de articulação regional do COSEMS.