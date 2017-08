Feira de Santana: sancionada a lei que institui Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência Contra a Mulher

Após recepcionar, na tarde desta segunda-feira (15/05/2017), os participantes da caminhada oficial pelo Dia Nacional de Luta Contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social com o objetivo de mobilizar a sociedade para o problema da violência sexual infanto-juvenil, o prefeito José Ronaldo de Carvalho sancionou a lei que cria a Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência Contra a Mulher.

O projeto, de autoria do vereador João Bililiu e aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, reuniu, no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal Maria Quitéria, o vice-prefeito Colbert Martins, representes dos conselhos municipais da Mulher, do Idoso, da Juventude, da Pessoa com Deficiência e de Entidades Negras.

A Lei 48/2017 será divulgada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (16/05), e passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos, sendo comemorada conjuntamente, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

A data vem se somar a outras iniciativas desenvolvidas pelo Município de combate à violência contra a mulher, e contará com o auxílio de várias secretarias municipais cujas funções se identifiquem com esta causa.