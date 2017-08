Feira de Santana recebe IV Simpósio Nacional de Administração

Os desafios e oportunidades dos novos administradores entrarão em pauta durante o IV Simpósio Nacional de Administração, que acontece no dia 10 de maio de 2017(quarta-feira), a partir 18h, no Feira Social Eventos, em Feira de Santana. Promovido pela UNIFACS, o evento é direcionado a profissionais de administração e reúne palestrantes de excelência em painéis que abordam, principalmente, métodos de crescimento da profissão e estratégias de sobrevivência em meio à crise.

Nesta quarta edição, o evento celebra 10 anos do curso de Administração e contará com painel especial com explanações da reitora da UNIFACS, professora Márcia Barros, do diretor da Escola de Negócios, Direito e Hospitalidade, professor Christian Tirelli e o diretor executivo da universidade em Feira de Santana, Vinicius Tavares. O encontro contará com mediação do jornalista Renato Ribeiro e é organizado por alunos do 5º Semestre do curso de Administração, sob a coordenação da Professora Leidiene Queiroz e com o apoio da Coordenação do curso. Os ingressos podem ser adquiridos no local e custam R$ 20.

Em 2016, o curso de Administração da UNIFACS recebeu o selo de ‘Acreditação Internacional’, promovido pela Acreditadora de Chile, reconhecida internacionalmente por certificar cursos de graduação e pós-graduação. O reconhecimento comprova que o curso atende a critérios internacionais de qualidade e permite que os alunos tenham mais facilidade de acesso à dupla titulação em universidades da América Latina, pois facilitará a assinatura de convênios entre a UNIFACS e universidades parceiras.

Oferecido em Salvador, Feira de Santana e em todos os polos da modalidade de Educação a Distância (EAD), o curso de Administração foi o primeiro oferecido pela instituição e, por diversas vezes, foi reconhecido pelo Guia do Estudante como um dos melhores do Brasil. Além da Graduação, a UNIFACS oferece ainda Mestrado, recomendado pela Capes, e dez especializações e MBAs ligados à área. Os MBAs voltados para a gestão empresarial, desde 2002, estão entre os melhores do Brasil, de acordo com o ranking da Revista Você S/A.

Agenda

IV Simpósio Nacional de Administração

Data: 10 de maio de 2017 (quarta-feira)

Local: Feira Social & Eventos (Rua Campina Grande, 149 – Queimadinha)