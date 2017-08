Feira de Santana: professor João Artur receberá o Título de Cidadão Feirense

Foi aprovado por unanimidade dos presentes, nesta terça-feira (09/05/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o decreto legislativo nº 09/2017, de autoria do vereador Gilmar Amorim (PSDC), que concede o Título de Cidadão Feirense ao senhor João Artur de Cerqueira.

O vereador Roberto Tourinho (PV), em uso da palavra, cumprimentou o vereador Gilmar Amorim pela homenagem e destacou a sua relação com o homenageado. “Conheço de perto João Artur, fui aluno dele no Colégio Santo Antônio. Professor de Educação Física, era responsável por duas equipes”, afirmou e completou, “em um projeto como este votar é uma satisfação”, disse, garantindo que estará presente no dia da entrega do Título.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal providenciará a impressão do Título de Cidadão Feirense, que será entregue em sessão solene convocada para este fim. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta da verba existente na Secretaria da Câmara. Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.