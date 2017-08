Feira de Santana: presidente do TRE pede instalação de postos da biometria nos distritos

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, pediu ao prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, apoio para a instalação de postos avançados da biometria nos distritos da cidade. A solicitação foi feita na manhã desta quinta-feira (04/05/2017), durante evento de assinatura do termo de parceria que assegura a cooperação do Poder Público Municipal no processo de recadastramento biométrico dos eleitores.

Com 400.792 eleitores, Feira de Santana é o segundo maior colégio eleitoral da Bahia. Na cidade, apenas 52.387 (13%) cidadãos já passaram pelo processo. A meta é recadastrar os 348.405 restantes até 31 janeiro de 2018. Devido ao grande número de eleitores, o presidente do TRE-BA alertou aos munícipes para que não deixem a realização do procedimento para a última hora.

“Feira de Santana tem mais de 400 mil eleitores, é o segundo maior eleitorado da Bahia e, por isso, preciso enfatizar que a convocação desses cidadãos é imediata. Compreendendo também a dificuldade dos moradores de regiões mais distantes do centro da cidade, peço à gestão municipal que nos apoie no sentido de instalarmos postos avançados da biometria também nos distritos”, disse Rotondano.

Além do presidente do TRE-BA e do prefeito de Feira de Santana, participaram do evento o diretor-geral do TRE-BA, Raimundo Vieira; a juíza da Corte Eleitoral baiana e diretora da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE-BA), Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer; os juízes e promotores das quatro zonas de Feira de Santana; além de secretários, vereadores e servidores.

Eleitor do Futuro em Feira

Na ocasião, foi assinado também um termo de parceria entre a Secretaria de Educação Municipal da cidade (Seduc) e a EJE-BA. De acordo com a juíza Patrícia Cerqueira Kertzman, o objetivo é levar o Projeto Eleitor do Futuro até os colégios municipais de Feira de Santana. O projeto tem como objetivo promover aos estudantes debates sobre o papel do jovem como cidadão e agente de mudança, por meio de palestras, simulação de votação em urna eletrônica, distribuição de cartilha educativa, promoção de concursos e participação em projetos sociais