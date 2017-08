Feira de Santana: prefeito José Ronaldo participa de Workshop GMC na Caixa Econômica

Acompanhado do secretário de Gestão e Convênio, Ozeny Moraes, o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, participou da abertura do Workshop para Capacitação dos Gerentes Municipais de Convênios e Contratos (GMC), realizado pela Caixa Econômica Federal, na manhã desta terça-feira (09/05/2017), contando com as presenças de prefeitos, secretários e representantes de 26 municípios da região.

A iniciativa, realizada no início das gestões municipais, destina-se a tornar mais ágeis os processos de transferência dos recursos da União aos municípios, tanto na esfera dos ministérios, quanto em relação às emendas parlamentares, tendo a Caixa Econômica como intermediária.

O GMC exerce, na prática, a função de gerente municipal de contratos e convênios, supervisionando estas ações firmadas entre os governos municipais e a União com a Caixa Econômica Federal, com vistas a assegurar velocidade à execução dos projetos.

O prefeito José Ronaldo, em sua explanação, reconheceu a dimensão do Workshop para a capacitação de recursos para os municípios. De acordo com o chefe do Executivo feirense, “a Caixa Econômica é uma parceira nos atos do governo, e esta iniciativa é muito importante para alavancar mais convênios para o município”.