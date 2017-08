Feira de Santana: prefeito José Ronaldo participa da abertura do X Encontro Estadual do Empreendedor

O prefeito, de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho participou, na manhã desta segunda-feira (15/05/2017), da abertura do X Encontro Estadual do Empreendedor, voltado para a discussão da crise econômica que se abate sobre o país, visando despertar a classe empresarial para os problemas que afetam o setor produtivo, e buscar saídas consensuais para superar os desafios.

O evento, ocorrido no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas, atraiu empreendedores de várias cidades do interior baiano, além de secretários municipais voltados para políticas desenvolvimentistas.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana, Marcelo Alexandrino, pregou a união de forças entre os empreendedores como forma de “encontrar saídas para a crise econômica e os grandes problemas que afetam o setor”.

Em sua fala, o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia (FACEB), Clóvis Lopes Cedraz, externou a necessidade do entrelaçamento harmônico entre as entidades representativas do campo do empreendedorismo e o setor público.

Neste sentido, Clóvis Cedraz citou o prefeito José Ronaldo que, já no seu primeiro mandato, atendendo à solicitação da categoria empresarial, reduziu a carga tributária do ISS pago pelas empresas aos cofres públicos de 5% para 2%.

“Além de aumentar a arrecadação do Município, este gesto atraiu novas faculdades para a cidade, e o prefeito contribuiu ainda mais, oferecendo 600 bolsas de estudo aos servidores municipais. E isto é o que consideramos uma visão moderna de governar”, sublinhou o dirigente classista, ao conclamar os empreendedores a se unirem.

Ao dar as boas-vindas aos participantes do X Encontro Estadual do Empreendedor, José Ronaldo se referiu às origens comerciais de Feira de Santana, quando a sua primeira força econômica se concentrava na comercialização pecuária movimentada pelos tropeiros que cruzavam o sertão baiano.

“Hoje, Feira tem no seu comércio a força da sua economia, graças a pessoas que fazem do empreendedorismo as suas vidas, e que vão vencer esta crise que estamos vivendo para que a sociedade volte a crescer e sorrir”, disse o prefeito.

O encontro, marcado por várias palestras temáticas ao logo do dia, contou com as presenças do secretário do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Antônio Carlos Borges Júnior, Luís Mercedes, presidente da CDL, pelo coordenador da Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB), Carlos Resende, e Isailton Reis, representante regional do Sebrae, além de representantes do EMPREENDER e do AL-invest.