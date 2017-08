Feira de Santana: prefeito José Ronaldo distribui sementes para agricultores do Distrito de Jaguara

Os produtores rurais dos povoados de Sítio do Meio, Malhada e Cascalheira, no distrito de Jaguara, foram contemplados, na manhã desta quarta-feira (11/05/2017), com a distribuição de sementes de milho e feijão, visando à produção da safra do inverno que se avizinha.

Em todo o distrito de Jaguara foram cadastrados 1.590 pequenos produtores rurais no programa de distribuição de sementes promovido pela Secretaria de Agricultura.

Deste universo, 362 estão relacionados nas localidades acima citadas, cabendo a cada um produtor quatro quilos de sementes de milho e quatro de feijão, cuja entrega foi feita pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, acompanhado do secretário da pasta, Joedilson Machado.

José Ronaldo enfatizou que a iniciativa vem se repetindo ao longo dos seus governos, e que as sementes foram adquiridas com recursos próprios do Município. “Na sequência faremos a distribuição de sementes em Jaíba, Matinha e Humildes”, disse.