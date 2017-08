Feira de Santana: prefeito José Ronaldo autoriza início da construção de CAPS no Bairro Mangabeira

Acompanhado da secretária de Saúde, Denise Mascarenhas, e do diretor de Obras do Departamento de Engenharia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, José Braga Neto, o prefeito José Ronaldo de Carvalho autorizou, na manhã desta segunda-feira (08/05/2017), o início das obras do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), que atenderá à população do Loteamento Modelo, no bairro Mangabeira.

O CAPS é um serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS), categorizado como referência no tratamento de pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário e personalizado.

Objetivo

O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento por uma equipe de multiprofissional, e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos.