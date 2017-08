Feira de Santana: pacientes ganham Dia de Beleza no Hospital Geral Clériston Andrade

“Estou me sentindo maravilhada, o dia de Beleza foi um grande presente para nós mamães que estamos debilitadas e fragilizadas por conta do nosso parto. Sinto-me mais bonita e feliz com esta ação”. Este foi o depoimento de Edinalva Oliveira, uma das pacientes participantes do Dia de Beleza organizado pelo Grupo Voluntário de Humanização do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). A ação foi realizada durante toda a manhã nas enfermarias da Materno Infantil e Mãe Canguru do HGCA.

Na opinião de Ayrani Cerqueira, coordenadora do Humaniza HGCA, o Dia de beleza foi bastante comemorado pelas pacientes. “Só tenho a agradecer a equipe e aos parceiros desta ação. Dessa vez nosso foco foi a melhora da autoestima das mães da Materno e Mãe Canguru do HGCA. Junto com a maquiagem e o cabelo arrumado, levamos amor, carinho, atenção e valorização ao paciente”, disse.

Além do Dia de Beleza o dia das mães também foi comemorado no HGCA com pintura artística nas barrigas das pacientes grávidas e a II Feira de Artesanato do HGCA realizada no hall de entrada no hospital. As atividades contaram com a parceria do SEST SENAT, da Escola de Cabelereiro Flor de Lis, Mércia Arts e Paloma Trindade Make Up.