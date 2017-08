Feira de Santana – Micareta 2017: Skol oferece programação gratuita para folião pipoca; confira programação

Este ano, os foliões feirenses serão presentados com mais horas de diversão na Micareta de Feira de Santana. A cerveja SKOL preparou uma surpresa que vai deixar a folia ainda mais redonda. A grande novidade é o Point SKOL, um palco montado no Espaço Universitário, com atrações de peso para a folia momesca.

O Point SKOL fará a abertura da programação do Circuito Maneca Ferreira sempre 1h antes do início da programação oficial da micareta, nos quatro dias de folia. Todos os shows serão gratuitos, democráticos e fora do quadrado.

A programação do Point SKOL contará na quinta-feira (18/05/2017), com o som de Gabriel Diniz. Na sexta-feira (19/05), quem assume o palco é Pedro Pondé e Banda DiMaré. No sábado (20/05) a cantora Katê fará um show especial para o público. E no domingo (21/05), último dia do Micareta, será a vez da Banda Duas Medidas encerrar a folia. Além das atrações principais, nos intervalos dos shows, os DJs OldBoys e o grupo FitDance animarão o público.

Com o convite “redondo é sair do seu quadrado”, a SKOL é a cerveja oficial da Micareta de Feira pelo terceiro ano consecutivo. Além do patrocínio público da festa, a cerveja SKOL assinará os 6 blocos, 14 camarotes e o Palco Troupe Dance do coreógrafo Luciano Melo. A Micareta de Feira de Santana acontece de 18 e 21 de maio no Circuito Maneca Ferreira, que ocupa 1.8 km da Avenida Presidente Dutra, no centro de Feira de Santana.

Revitalização

Uma das ações do Point SKOL será revitalizar o local que está instalado, que é ponto de encontro de jovens, que fazem da área um local de convivência e esquenta para quem acessa o circuito. A cerveja SKOL dará uma nova cara para o local, com melhoria da infraestrutura, ambientação, padronização e ativação dos 13 barracões que compõem o espaço.

Ambulantes e Barraqueiros

Os ambulantes credenciados pela prefeitura vão receber da cerveja SKOL um kit completo, composto por 1 estrutura de metalon com sinalização, 1 banco, 1 sombreiro, 1 isopor grande, pequeno, e 1 pirulito (que servirá para sinalizar e informar o preço dos produtos). Além disso, cada ambulante receberá também, 1 boné e 1 colete para serem identificados durante a festa. Cerca de 150 ambulantes receberão estes kits da cerveja SKOL.

Os barraqueiros também serão apoiados durante a festa. Ao todo 125 barraqueiros serão beneficiados com sinalização, padronização dos pontos de venda e equipamentos de apoio. A cerveja SKOL montará quatro centrais de venda para atendimento e suporte aos ambulantes e barraqueiros.

Sala de Imprensa

Mais uma vez, a cerveja SKOL dará um suporte aos profissionais de imprensa que vão trabalhar durante a festa. A Sala de Imprensa SKOL será o point de jornalistas, radialistas e blogueiros. O local será dotado de infraestrutura para facilitar o trabalhos destes profissionais e potencializar a veiculação de notícias positivas sobre o evento.

Os principais artistas que se apresentarão nos blocos e camarotes atenderão a imprensa na Sala de Imprensa SKOL. O acesso será limitado aos jornalistas credenciados pela assessoria. O espaço funcionará no Camarote Área, das 18h à 1h, todos os dias da folia.

Compre e Ganhe

Durante todos os dias da festa, os consumidores poderão adquirir produtos da família SKOL nos principais pontos de venda da cidade e ganhar brindes. A ação será divulgada internamente nos supermercados, com peças promocionais e equipes de promotores.

Sobre a Skol

A SKOL é a cerveja líder no mercado e atua com pioneirismo, irreverência, espírito jovem, buscando sempre surpreender o consumidor com ações inovadoras. Sempre à frente, a SKOL mantém sua identidade e maior proximidade com seu público antecipando tendências no mercado.

Para saber mais sobre a Skol acompanhe o site oficial da marca www.skol.com.br, curta a página no Facebook http://www.facebook.com/cervejaskol, o perfil no Twitter @skolweb, ou o canal no YouTube http://www.youtube.com/user/skolweb.

Informações Complementares

Blocos

Burburinho Fit Dance (Duas Medidas e fit

Vem com Matide (Jonas Esticado)

Baba Bronze (Pagode do Segredo)

Unidos pelo Samba – grupos de samba locais

Expresso do Reggae – Montezion

Lá Vem Elas – Léo Santana

Palcos

Point Skol

Palco Luciano Melo – Troupe Dance

Camarotes

Camarote do DJ Agenor

Central Mix

DiCamarote

Camarote da TV Subaé

Camarote Folha do Estado

Camarote da Comunicação

Camarote Diário da Feira

Camarote Rádio Povo

Camarote Correio Feirense

Camarote da Polícia Militar

Camarote da Polícia Civil

Camarote Revista Alternativa

Camarote Caldeirão do Paulão

Camarote do Iran Lima

Programação Oficial da Micareta de Feira*

Atrações (Quinta-feira 18/05)

Tayrone

É o Tchan

Chicabana

Duas Medidas

Sexta-feira (19/05)

Saulo

Harmonia do Samba

Amanda Santiago

Robyssão

Jammil

Sábado (20/05)

Pablo

Psirico

Aline Rosa

Edson Gomes

Banda Eva

Domingo (21/05)

Carla Perez

Tio Paulinho

Timbalada

A La Vontê

Armandinho

Léo Santana

Cheiro de Amor

Igor Kannário