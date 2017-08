Feira de Santana – Micareta 2017: Estrutura do Espaço Criança é readequada após atuação do MP

Após atuação do Ministério Público estadual junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, crianças e adolescentes que, porventura, sejam encontradas em situação de vulnerabilidade nos circuitos da Micareta de Feira terão alimentação no Espaço Criança, localizado no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães. Além disso, a Prefeitura disponibilizou um banheiro químico após notificação do MP, que relatou a inexistência de banheiros no local. Em inspeção realizada na sexta-feira (19/05/2017), os promotores de Justiça e servidores do Ministério Pública estadual detectaram falta de estrutura adequada para recepção das crianças, que, após triagem, podem ser direcionadas para Casas de Acolhimento ou retornarem para os seus lares.

Em nova inspeção realizada neste sábado (20/05/2017) pelos promotores de Justiça Tiago Quadros e Lourival Miranda e servidores do MP, os conselheiros tutelares relataram a necessidade de ampliação do quadro de profissionais, a fim de aperfeiçoar a atuação do órgão na identificação das situações de vulnerabilidade infanto-juvenil. Ao visitar as Casas de Acolhimento disponibilizadas pelo Município, não foram encontradas nenhuma criança nos locais até o final da tarde.

Posto de Saúde da Adenil Falcão recebe gerador

Após o apagão que atingiu ontem, dia 20, o circuito da ‘Micareta de Feira’, comprometendo por quase 1h os serviços prestados no posto de saúde montado pela Prefeitura Municipal, na Rua Adenil Falcão, os promotores de Justiça Tiago Quadros e Lourival Miranda realizaram na tarde de hoje nova inspeção no local. Na ocasião, constataram que a Prefeitura Municipal enviou um gerador ao espaço, para garantir o fornecimento ininterrupto de energia elétrica. O posto conta com 15 leitos, sendo um de reabilitação, além de uma equipe composta por um enfermeiro, um médico e dois técnicos, no período diurno, e dois enfermeiros, dois cirurgiões buco-maxilar, três médicos e quatro técnicos, no período noturno. Até ontem, dia 19, foram registrados oito atendimentos de lesões buco-maxilar, 12 de agressão física e 20 de intoxicação alcóolica. O posto de saúde está funcionando desde a quarta-feira, dia 17, e continuará até às 5h da madrugada de segunda-feira, dia 22.