Feira de Santana – Micareta 2017: atuação do MP é apresentada em reunião no Comando da PM

​Em seu quarto dia de plantão na Micareta de Feira de Santana, o Ministério Público estadual participou na manhã de hoje (21/05/2017) de mais uma reunião de avaliação da festa realizada pelo Comando da Polícia Militar do Município. A apresentação do trabalho desenvolvido pelo MP foi feita pelo promotor de Justiça Audo da Silva Rodrigues, que aproveitou para reforçar a importância do trabalho conjunto de todas as instituições públicas envolvidas na organização da Micareta. O promotor de Justiça Alex Santana Neves também esteve presente na reunião, realizada no Colégio Gastão Guimarães.

O promotor de Justiça Audo Rodrigues registrou que a ação articulada entre as instituições ajudou na diminuição do número e resolução de ocorrências no dia de ontem. “Os fatos criminosos foram reduzidos, as agressões também em regra caíram em relação ao ano passado, no dia de sábado, considerado de grande movimento. Espera-se que hoje com o esforço contínuo de todas as instituições em prol do benefício da festa, ocorra tudo dentro da normalidade”. Segundo dados apresentados durante a reunião, este ano, de quinta até a madrugada deste domingo, foram registrados um homicídio, seis tentativas de homicídio, 11 lesões corporais leves, 30 vias de fato e 67 crimes contra o patrimônio. O ano de 2016 registrou uma tentativa de homicídio, cinco lesões corporais, 18 vias de fato e 88 crimes contra o patrimônio.

Também foi ressaltado pelo promotor de Justiça que fatos extras como o do apagão ocorrido ontem, dia 20, que comprometeu por quase 1h os serviços prestados no posto de saúde mantido pela Prefeitura Municipal, na Rua Adenil Falcão, foram solucionados e devem ser revistos e aperfeiçoados para os próximos anos. O MP continua de plantão até o final da Micareta em um posto fixo, na sede da Promotoria (localizada na Av. Getúlio Vargas, n 1347), e de forma itinerante em todo o circuito da festa.