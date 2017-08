Feira de Santana: Líder do Governo contesta críticas

O vereador e líder do governo na Câmara, vereador José Carneiro (PSDB), durante pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira (08/05/2017), na Casa da Cidadania, rebateu as críticas do colega José Menezes Santa Rosa – Zé Filé (PROS) quanto à realização do show do cantor Roberto Carlos em Feira de Santana.

Para Carneiro, o colega não tem competência para decidir sobre a realização do evento. “Ele perdeu a humildade e está com uma arrogância terrível. Quem é Zé Filé? Quem é José Carneiro, para chegar na tribuna e dizer que se não receber uma resposta até quarta-feira não haverá show de Roberto Carlos?”, questionou o líder afirmando que o colega pode cobrar informações, mas não fazer ameaças.

Em aparte Zé Filé destacou que tratou da possibilidade de denúncia. “Eu não cancelarei porque não tenho esse poder, mas com certeza o MP tem”, disse.

Desmentido

Ainda tratando sobre o posicionamento do colega Zé Filé, Carneiro lembrou que o mesmo usou a tribuna para fazer denúncias infundadas sobre as escolas da Rede Municipal. “As diretoras estão preparando nota pública para desmascarar o vereador. Será encaminhado à Secretaria Municipal de Educação um ofício relatando que não houve falta de merenda escolas nas instituições. Estou falando isso para que o senhor não continue fazendo denúncias vazias. Se o senhor quiser denunciar traga provas que nós responderemos”, aconselhou.

Segundo Carneiro, se continuar assim, o colega perderá a credibilidade ao realizar denúncias. “O caminho é ter denúncias concretas e denunciar coisas verdadeiras. As denúncias da oposição são importantes porque nos servem de alerta, mas Vossa Excelência se apequena quando as faz de maneira infundada”, criticou.

Em aparte o vereador Cadmiel Pereira (PSC) salientou que é importante a defesa prévia do Governo, levando-se em consideração que as diretoras das escolas municipais são concursadas, portanto não são filiadas a partidos políticos e têm suas responsabilidades. “É importante fazermos denúncias sérias para não cairmos no vazio, já que o prefeito José Ronaldo tem o compromisso de não faltar merenda escolar”, pontuou.

De volta com a palavra, José Carneiro disse que tinha fotos de geladeiras com merendas enviada às escolas e que se continuasse com denúncias infundadas passaria a não acreditar mais nelas. “Eu continuo acreditando firmemente nos vereadores que utilizam a palavra, falam o que pensam, defendem suas ideias. Ir às escolas é direito de cada vereador, mas não podemos aceitar que denúncias vazias sejam feitas na tribuna da Câmara. Isso não é uma oposição que agrada ao povo, pois não transmite algo que não é verdadeiro”, explicou.

Banquete

José Carneiro ainda registrou o banquete que o vereador Luiz Augusto de Jesus – Lulinha (DEM) ofereceu no último sábado (07) no povoado da Candeal II. O evento aconteceu após a inauguração de uma obra importante do prefeito José Ronaldo. “Foi muito bom”, completou.