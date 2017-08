Feira de Santana: Hospital Estadual da Criança participa de campanha nacional

Nesta terça-feira (16/05/2017), o Hospital Estadual da Criança (HEC) recebeu a visita da Associação Baiana de Amigos da MPS (ABAMPS) em comemoração ao Dia Internacional da Conscientização das Mucopolissacaridoses (15/05). A unidade hospitalar participa do #MPSDAY, campanha realizada em todo o Brasil e que busca aumentar as possibilidades de acesso ao tratamento da doença por meio do diagnóstico precoce. O HEC atende atualmente seis pacientes com mucopolissacaridoses e é um centro de referência no estado.

Os pacientes tratados na unidade recebem reposição enzimática semanalmente além de uma terapia multidisciplinar com geneticista, pediatra, pneumologista, otorrinolaringologista, oftalmologista, ortopedista, neurologista, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogo, fonoaudiólogo e psicólogo.

A Pediatra Neonatologista e responsável pelo acompanhamento das infusões do tratamento das MPS no HEC, Drª. Nilma Cruz, explica que as mucopolissacaridoses são doenças metabólicas hereditárias provocadas por disfunções no metabolismo que causam o funcionamento inadequado de certas enzimas, responsáveis por importantes reações químicas do corpo humano.

A médica esclarece que as mucopolissacaridoses fazem parte de um grupo chamado de Doenças de Depósito Lisossomal e são doenças nas quais há deficiência ou falta de enzimas capazes de digerir substâncias chamadas de glicosaminoglicanos, ou GAGS. Então, o tratamento consiste na reposição enzimática, promovendo a quebra e reciclagem das GAG’s, impedindo seu acúmulo no organismo.

Marcia de Oliveira, mãe Andreza e coordenadora da ABAMPS, acrescenta “é muito importante ter um centro de infusão mais próximo da nossa casa para a continuidade do tratamento dos nossos filhos. Não ter que ir para a capital e passar por tantas dificuldades de locomoção toda semana é um grande ganho para a família e para os pacientes. Agradeço a toda equipe do HEC por nos acolherem e cuidarem tão bem das nossas crianças.”