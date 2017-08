Feira de Santana: HGCA promove Semana de Enfermagem

“Enfermagem, ciência e fé: Promovendo o autocuidado profissional, fortalecendo o espirito e curando o corpo”. Este é o tema da Semana de Enfermagem 2017 do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) que será realizada de 12 a 17 de maio de 2017no auditório da unidade. O objetivo será homenagear enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da do hospital com palestras, terapias alternativas, oficinas de auto maquiagem e massoterapia. A data é alusiva ao Dia do Enfermeiro, comemorado 12 de maio, e 20 de maio que é o dia do Técnico de Enfermagem.

A abertura oficial está marcada para sexta-feira (12), às 08h, no auditório do HGCA, onde será realizado um café da manhã animado com apresentação musical e a palestra da Professora Doutora Érica Granjeiro, que é pós-doutorado em Neurofisiologia pela Universidade de São Paulo (USP). A semana de Enfermagem do HGCA conta com a parceria do Serviço Integrado de Atenção a Saúde do Trabalhador (SIAST), Núcleo de Gestão do Trabalhador em Saúde (NUGETS), Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde (PGRSS), com o apoio da diretoria Médica, Administrativa e Geral do HGCA.

Programação da Semana de Enfermagem do HGCA

12/05/2017

8h Palestra: Enfermagem, ciência e fé: promovendo o autocuidado profissional, fortalecendo o espírito e curando o corpo. Drª Erica Granjeiro( Pós doutorado em neurofisiologia pelaUSP)

15/05/17

8h- Spa das mãos e pés(Vilma Macêdo)

Oficina de auto maquiagem( Rita Cerqueira)

16/05/17

8h- Limpeza de pele( Vilma Macêdo)

Sorteio de massagem lipo manual ( Vilma Macêdo)

Spa dos Pés( Vilma Macêdo)

17/05/17

8h Palestra:Nutrição esportiva . Graciane Rodrigues Azevedo( Nutricionista Clínica desportiva)

Massagem corporal ( Rita Cerqueira)