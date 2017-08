Feira de Santana: HGCA faz ação no Dia Mundial da Higienização das Mãos

Várias atividades marcaram o Dia Mundial da Higienização das Mãos (05 de maio) no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). As ações foram organizadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) em parceria com estudantes do curso de Enfermagem da Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) e a Faculdade Anísio Teixeira (FAT). O objetivo foi promover uma conscientização junto aos profissionais de saúde da unidade sobre a importância da higiene das mãos para erradicação e controle do risco de infecção hospitalar.

Segundo Gisa Rios, integrante da CCIH/HGCA, uma das dinâmicas que mais chamou à atenção foi a que usa gel colorido fluorescente e uma caixa com luz negra. “Convidamos os profissionais de saúde a higienizarem as mãos com o álcool gel e colocam dentro da caixa escura, a luz negra revela os pontos não atingidos e identifica a carga bacteriana nas mãos. Se a limpeza não for eficiente, eles são orientados a corrigir as falhas lavando as mãos de forma adequada”, disse.

Para chamar à atenção para o tema a CCIH promoveu também exposição de banners, distribuição de álcool gel e outros brindes, além de realizar visitas às unidades assistenciais com discussão sobre o assunto e entrega de folders educativos aos visitantes/acompanhantes, profissionais e estudantes, informe nas pias referente ao tema e divulgação em rede interna de computadores e site oficial do HGCA.