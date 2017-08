Feira de Santana: Grupo Cultural Teatral de Humildes agora é considerado Utilidade Pública

O Grupo Cultural Teatral de Humildes foi considerado Utilidade Pública, após aprovação por unanimidade dos presentes, nesta terça-feira (09/05/2017) na Câmara Municipal de Feira de Santana, do projeto de lei nº 43/2017, de autoria do vereador Roberto Tourinho (PV).

Segundo o pl, fica considerado Utilidade Pública o Grupo Cultural Teatral de Humildes, com sede na rua Côneco Olímpio, nº 83, distrito de Humildes, em Feira de Santana.

O autor da matéria, vereador Roberto Tourinho destacou a importância do projeto.

“No distrito de Humildes existe um grupo teatral que há mais de dez anos faz a encenação da Paixão e Morte de Cristo durante a Semana Santa. Este grupo, que hoje é composto por mais de 100 figurinistas, não se apresenta só em Feira de Santana, mas em vários municípios baianos. Fui procurado pelo grupo para que fosse autor do projeto que o torna Utilidade Pública. Quero compartilhar com o vereador Zé Curuca (DEM), que é do distrito de Humildes, e Fabiano da Van (PPS), que conhece a maioria dos membros do grupo”, afirmou, salientando que o grupo é bastante premiado pelo trabalho que vem desenvolvendo em Feira e cidades vizinhas. A lei entra em vigor a partir da data da publicação.