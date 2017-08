Feira de Santana: espetáculo ‘O Circo de Soleinildo’ é atração especial do ‘Dia das Mães’

Neste domingo (14/05/2017) a programação de Dia das Mães do Domingo Tem Teatro começa a partir das 9h trazendo várias atividades artísticas e mimos para aquelas que nos enchem de carinho e amor. A atração teatral do dia será o espetáculo “O Circo de Soleinildo” que faz sua última apresentação às 10h30 no teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA.

Programação especial do Dia das Mães – A partir das 9h

As mamães e suas famílias são convidadas para começar este dia tão especial com um saboroso café da manhã preparado especialmente para o público do Domingo Tem Teatro. Além do café da manhã, as mamães serão presenteadas com sessões de massagens relaxantes com oferecimento do Centro Especializado em Unhas, poderão participar da Oficina de Maquiagem e Penteados com a artista da Cia. Cuca de Teatro, Neide Kocca, além da Oficina de Confecção de Origamis para as mamães desfrutarem de um momento de aprendizado com seus filhos, a oficina será conduzida pela Artista da Cia. Cuca de Teatro Viviane Braz. Todas as atividades irão acontecer a partir das 9h no Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA.

Apresentação do Espetáculo “O Circo de Soleinildo” – Às 10h30

O espetáculo do premiado grupo Operakata de Vitória da Conquista, vencedor do prêmio Braskem de Teatro em 2017 conta a história de Soleinildo, um velho palhaço e seus companheiros que seguem sertão adentro com o seu circo de ilusões. Em algum lugar no interior do sertão brasileiro, Soleinildo e seus três companheiros de lona viajam à procura de público, cada vez mais escasso, para o seu circo. Contrariando a tendência da contemporaneidade, O Circo de Soleinildo segue, até então, mantendo suas tradições com números simples e até mesmo ingênuos. Contudo, a dificuldade de atrair público traz à tona uma questão: prosseguir com os mesmos princípios dessa arte milenar deixada por seus antepassados ou aderir às novas tecnologias e às mudanças do mundo moderno? A apresentação acontece às 10h30 no teatro do CUCA.

Premiação especial para as mamães e público em geral – Após o espetáculo

Após a última apresentação do espetáculo “O Circo de Soleinildo”, acontecerá a Premiação Especial do Dia das Mães. O Domingo Tem Teatro reuniu apoiadores para presentear as mamães frequentadoras do teatro de forma especial. As mamães sortudas poderão levar 01 torta doce com oferecimento do Cantinho do Algodão Doce, 01 Buquê de flores com oferecimento da Uzzamari – floricultura online, Brindes especiais do Centro Especializado em Unhas, Presentes em oferecimento da Agridoce Loja Colaborativa.

Além do espetáculo “O Circo de Soleinildo” a programação cultural do mês de maio contará com mais uma atração inédita, o espetáculo “Peter Pan” do Grupo Soteropolitano Stripulia que se apresenta no dia 28/05. No dia 21 de maio não haverá programação do Domingo Tem Teatro em virtude da Micareta de Feira de Santana.

E a criança ou adulto que tem interesse em se tornar um fã de carteirinha do Domingo Tem Teatro, pode fazer a sua inscrição aos domingos no horário das 09h00 às 12h30 ou pela internet através do e-mail: [email protected] Com a carteirinha em mãos o público passa a obter mais vantagens e benefícios no teatro e dos parceiros, como descontos nos ingressos e participação nos sorteios semanais e no Especial de Final de ano. No programa do Sócio não há cobrança de mensalidade ou taxas mensais e todos os benefícios e vantagens são válidos para o ano de 2017.

O Domingo Tem Teatro é um Projeto realizado há 12 anos e nessa edição conta com o patrocínio da Pererê, Atacadão São Roque, BN Mascarenhas e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O Projeto acontece de março a dezembro sempre às 10h30 no Teatro do CUCA.

Agenda

Quando: 14/05/2017

Horário: 10h30

Local: Teatro do CUCA | ENDEREÇO: Rua Conselheiro Franco, 66 – Centro – Feira de Santana – BA