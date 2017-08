Feira de Santana: Defensoria Pública apresenta Plantão da Micareta 2017 em coletiva à imprensa

Enquanto a maior parte da população de Feira de Santana e região se prepara para a Micareta 2017, a Defensoria Pública do Estado da Bahia – DPE/BA reuniu a imprensa local para explicar como será o funcionamento durante os dias de festa, inclusive no final de semana. Pela primeira vez a Unidade Móvel de Atendimento estará presente no evento, atendendo de perto aos que precisarem da DPE. A coletiva de imprensa aconteceu na sede da 1ª Regional em Feira de Santana, e teve grande adesão da mídia local, em especial as rádios, que possuem grande alcance na população.

O subcoordenador da 1ª Regional da Defensoria, defensor público Marcelo Santana Rocha, apresentou à imprensa e convidados como se dará a atuação da DPE/BA na Micareta, e fez questão de destacar que o plantão não é só para atender os casos ocorridos no circuito, mas para garantir que outros serviços públicos essenciais estejam disponíveis, não só para o folião, mas para todos os cidadãos feirenses ou visitantes que eventualmente estejam na cidade neste período. “O êxito da Defensoria Pública repercute diretamente na sociedade, sobretudo, na sociedade mais carente, e nosso êxito implica no êxito da própria população”, concluiu o subcoordenador.

A apresentação do Plantão da Micareta foi dividida por Marcelo Rocha e pelo defensor público Wesley Sodré.

O defensor público geral, Clériston Cavalcante de Macêdo, destacou a importância de os órgãos públicos darem atenção especial a dois pontos fundamentais, levantados por ele no Carnaval de Salvador nos últimos dois anos. Primeiro, a questão das crianças e adolescentes trabalhando no circuito, e dormindo em condições insalubres, muitas vezes dentro das caixas de isopor, usados para armazenar bebidas. Em segundo lugar, a necessidade de se ter um olhar mais atento à questão da violência doméstica no circuito. “Muitas vezes aquilo que é aparentemente uma briga de casal, é verdadeiramente um caso de violência doméstica e precisa ser combatido”, afirmou.

A secretária de saúde de Feira de Santana, Denise Mascarenhas, esteve na coletiva e entregou ao subcoordenador Marcelo Rocha a escala do plantão das equipes que estarão fazendo o atendimento no período da festa. Ela se comprometeu a resolver qualquer intempérie de modo extrajudicial, fortalecendo a transversalidade institucional, e beneficiando a população que deverá ter um atendimento célere e de qualidade.

O atendimento em esquema de plantão estará disponível na sede da 1ª Regional situada na Rua Germiniano Costa, nº 212, Centro, Feira de Santana (de 9h às 21h) e também na Unidade Móvel de Atendimento que ficará na Avenida Presidente Dutra, no circuito da festa, no Núcleo Territorial de Educação (antiga DIREC de 15h às 18h). A Defensoria Pública estará disponível, também, nos telefones (75)3614-8355/3614-7350.

Estiveram presentes à coletiva o defensor público federal, chefe da DPU em Feira de Santana, Sérgio Ricardo Bittencourt Goulart; os defensores públicos Manuel Portela Júnior, Eduardo Feldhaus, Fábio Pereira Aguiar, Danielle Fonseca Costa e Milca Andrade; o defensor público federal-chefe, Sergio Ricardo Bittencourt Goulart; autoridades públicas municipais; representantes da sociedade civil organizada e diversas rádios locais.

O Plantão da Micareta de Feira de Santana, de 18 a 21 deste mês. visa atender não só os foliões, mas a todos aqueles que precisarem dos serviços públicos fundamentais.