Feira de Santana: agricultores do Distrito de Tiquaruçu apostam nos bons tempos

Os produtores rurais do distrito de Tiquaruçu, ressentidos com a seca prolongada que se abate sobre todo o Município de Feira de Santana, e que frustrou a safra passada de milho e feijão, vivem a expectativa de que bons tempos virão.

Além de esperançosos de que o inverno que se avizinha trará chuva em abundância, transformando a terra castigada pelo Sol inclemente em fértil e produtiva, devolvendo, assim, a felicidade de ver o feijão enramando pelo chão e a boneca do milho apontando para o céu em agradecimento aos deuses da chuva, outro bom motivo aquece os ânimos desta comunidade.

Se todos os prognósticos combinados às rezas a São Pedro e São José vingarem, os rurícolas de Tiquaruçu estarão preparados, não apenas para uma colheita boa e farta, mas para armazenar em abundância as chuvas que se prenunciam pelos inúmeros sinais do tempo, que interpretam com sabedoria e uma fé inabalável.

Entusiasmados, eles aproveitaram a ida do prefeito José Ronaldo de Carvalho e o secretário Joedilson Carvalho (Agricultura) ao distrito para distribuir sementes, e os levaram para visitar as obras de limpeza e ampliação de tanques e aguadas que a Prefeitura Municipal realizou na região.

No povoado de Socorro, José Ronaldo foi conferir as obras que foram executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano no Tanque Grande, no Tanque do Saco e no Tanque da Caatinga, este último com características e dimensões de uma barragem de médio porte, com capacidade incalculável de armazenamento.

Caso as previsões climáticas se confirmem, os moradores e produtores rurais de Tiquaruçu, contando com estes equipamentos, já se encontram preparados para trabalhar as terras agricultáveis da região e manter a criação dos animais no campo.