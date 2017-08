F1 Prime traz um novo conceito em treinamento físico para Feira de Santana

Pensou em ter um personal trainer exclusivo, por um preço acessível e sem o fluxo das academias tradicionais? Esse é o novo conceito em treinamento físico com metodologia exclusiva que o Studio Fabrício Matos – F1 Prime traz para Feira de Santana.

Localizado na Avenida Eduardo Froes da Motta, nº 1485, bairro Parque Getúlio Vargas – próximo ao viaduto que liga as avenidas Getúlio Vargas e Nóide Cerqueira, a F1 Prime oferece musculação, pilates, treinamento funcional, zumba, fit dance e clube de corrida, além de avaliações com cardiologista, educador físico, fisioterapeuta e nutricionista; tem ainda lanchonete fit, loja de suplementação, loja de roupas e acessórios fitness, espaço kids, Estetica e salão de beleza, tudo isso em um só lugar e com tranquilidade.

Segundo Fabrício Matos, educador físico e responsável pelo studio, a ideia é oferecer um atendimento diferenciado aos alunos, com dedicação do professor no horário combinado e sem o fluxo das academias tradicionais.

“Sentíamos que Feira de Santana precisava de um atendimento mais personalizado nas academias, com dedicação dos profissionais seja na hora de realização do aeróbico, seja no treino. Por isso, buscamos nos esforçar para inaugurar o studio. Sem contar com o trabalho de uma equipe multiprofissional composta por cardiologista, fisioterapeuta e educador físico voltados para atender os objetivos do aluno e oferecer a realização de exercícios seguros, em um ambiente tranquilo, sem fluxo intenso de pessoas transitando e disputando aparelhos. E o melhor, com um preço acessível: apenas R$299,00”, afirma o educador físico.

O Studio Fabrício Matos – F1 Prime será inaugurado nesta quinta-feira (11/05/2017), às 19:00. Os interessados em se matricular podem visitar o espaço pessoalmente ou entrar em contato através do número (75) 3030-0339. Mais informações no site www.studiof1prime.com.br.