Evento gratuito movimenta empreendedores em Feira de Santana

O Microempreendedor Individual (MEI) Arlivânio da Cruz foi ao Mercado de Arte Popular (MAP) em Feira de Santana nessa segunda-feira, (08/05/2017), para participar pela primeira vez da Semana do MEI. Assim como ele, diversos empreendedores procuraram a instituição em busca de orientações e conhecimentos ofertados em workshops e oficinas realizadas durante todo o dia na 9ª edição do evento, que, no município, acontece também na sede do Sebrae.

“Estou aqui pela necessidade de me capacitar para o mercado e porque quero estar um passo sempre à frente do meu concorrente, desenvolvendo um trabalho melhor, como o Sebrae nos ensina”, afirmou o dono de hortifruti que assistiu ao workshop Inovar para Vender Mais, ministrado pela consultora Úrsula Quaresma. Entusiasmado com a experiência, Arlivânio conta que já fez a inscrição para a programação desta terça.

Tânia Mascarenhas trabalha com uma confeitaria há cerca de dois anos. Formalizada no último mês, ela foi ao Mercado nesta segunda para acompanhar a programação da Semana do MEI e saiu satisfeita do evento, que teve salas lotadas na abertura. “Fiquei encantada com a palestra da Úrsula e já estou tentando ver uma possibilidade de retornar para a próxima. Superou as minhas expectativas em termos de informação, de incentivo e exemplos que ajudam a nos encorajar e tocar o nosso negócio para frente”, contou.

Quem aproveitou a oportunidade para imprimir boletos e regularizar a situação do negócio através da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-MEI) foi a MEI Laiane Ferreira, dona de minimercado, que ainda pode receber as orientações de consultor na Oficina SEI Vender. Sônia Barreto, cabeleireira, também aprovou a Semana do MEI e saiu indicando a programação para seus colegas.

De acordo com a técnica do Sebrae, Simone Patrícia Bonavides, além de trazer oficinas com temas focados em questões da categoria, o Sebrae em Feira promove um atendimento especial para a realização da Declaração Anual, feita gratuitamente até o dia 31 de maio. “A partir dessa data, a Receita Federal passa a cobrar multa, por isso é importante que façam logo. Estamos disponibilizando uma equipe para fazer a declaração enquanto o empreendedor assiste à capacitação. Ainda teremos uma parceria com o INSS para tirar todas as dúvidas sobre a seguridade social e outros temas que ajudam o MEI a melhorar a gestão do seu negócio”, pontua.

Programação em Feira de Santana e região

A unidade regional do Sebrae também oferece programação para a Semana do MEI nas cidades de Serrinha, Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal, Quijingue, Itaberaba, Biritinga, Lamarão, Iaçu, Ipirá, Boa Vista do Tupim, Ruy Barbosa, Milagres, Barrocas, Teofilândia e Araci.

Ao todo, serão realizados na região mais de 50 eventos entre oficinas e workshops voltados para o MEI, com temas desde associativismo no campo a dicas para conquistar e fidelizar clientes. Para mais informações os interessados podem se dirigir aos pontos de atendimento do Sebrae em cada cidade ou ligar para a Central de Relacionamento, no 0800 570 0800.

Semana do MEI acontece até sábado (13)

A 9ª edição da Semana do MEI acontece até este sábado (9). Com orientação empresarial e 9 mil vagas gratuitas em capacitações, ofertadas em 85 municípios baianos, o evento está trazendo como novidade a dedicação de 48% de sua grade de capacitações para temas ligados à inovação. A programação completa pode ser conferida no hotsite, onde também é possível realizar inscrições. Interessados em participar do evento podem consultar a programação Salvador e a programação interior por meio do site do evento.

São mais de 400 palestras, seminários, oficinas e um formato de capacitação novo no evento: as clínicas tecnológicas. Elas são voltadas para problemas específicos de determinados segmentos de atuação do MEI, trazendo o dia a dia do pequeno negócio para o debate de soluções inovadoras. A expectativa é de que, até o último dia, o evento contabilize 12 mil atendimentos em toda a Bahia.