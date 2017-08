Empresa paga R$ 30 mil por uso do Joia para show de Roberto Carlos em Feira de Santana

A Prefeitura de Feira de Santana receberá a quantia de R$ 30 mil, pelo uso do Joia da Princesa para realização do show do cantor Roberto Carlos no estádio. A informação é da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Nos últimos dias, na Câmara, um vereador levantou dúvidas quanto a cobrança do valor aos promotores do evento, por parte da administração municipal.

“Não existe mistério quanto a isto”, diz o secretário Edson Borges. Segundo ele, a empresa responsável pelo show recolhe o DAM (Documento de Arrecadação Municipal) e efetua o pagamento do valor devido, como qualquer outra que venha a utilizar a praça esportiva para evento que envolva ingresso pago e vise o lucro.