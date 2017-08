Empresa Mercantil Rodrigues lança aplicativo para smartphone

Para oferecer ainda mais comodidade e praticidade aos clientes, o Mercantil está com um novo aplicativo para smartphone. Nele é possível consultar as ofertas da semana, dicas de receitas, endereços e telefones das lojas Mercantil na Bahia e em Sergipe, acompanhar o blog e fazer o download da revista Mercantil Atacado, que traz matérias sobre alimentação, empreendedorismo e tendências de mercado. Fácil de navegar e com link para as redes sociais, o aplicativo está disponível na App Store (iOS) e no Google Play (Android).