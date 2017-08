Empreendedores das regiões Nordeste, Sisaleira e Chapada Diamantina têm capacitações gratuitas

Aos Microempreendedores Individuais (MEI) de cidades da região da Chapada Diamantina, no Território Piemonte do Paraguaçu, e de municípios das regiões Sisaleira e do Nordeste baiano que objetivam melhorar a gestão, aprimorar conhecimentos e o desempenho dos negócios, estão sendo oferecidas mais de 1,3 mil vagas em oficinas, workshops e palestras gratuitas, de 8 a 12 de maio. A iniciativa integra a 9ª edição da Semana do MEI, realizada pelo Sebrae em todo Estado.

As inscrições podem ser feitas na loja virtual do Sebrae ou pela Central de Relacionamento, no 0800 570 0800. Mais informações estão disponíveis nos pontos de atendimento do Sebrae em Euclides da Cunha, localizado na Rua Dom Jackson Berenguer, 325, Centro, ou no ponto de atendimento em Itaberaba, localizado na Rua Rubens Ribeiro, 253, Centro. As vagas disponibilizadas pelo Sebrae em capacitações e atendimento especial são voltadas ainda para quem está buscando a formalização do negócio.

A palestra “Como Atender para Vender Mais”, que será realizada entre os dias 9 e 11 de maio, em Ribeira do Pombal, Euclides da Cunha, Lamarão e Biritinga, irá apresentar técnicas de vendas e bom atendimento para aumentar a lucratividade e a clientela de um empreendimento.

Já os participantes dos encontros em Teofilândia e Araci irão acompanhar temas como “Despertando para o Associativismo no Campo” e Custos para Produzir no Campo”, nos dias 11 e 13 de maio, respectivamente. E os empreendedores de Euclides da Cunha e Milagres terão acesso a orientações para aumentar a competitividade e soluções complementares para se diferenciar no mercado através do workshop “Inovar para Competir”.

Há vagas para as Oficinas SEI (SEI Planejar, SEI Vender, SEI Empreender, SEI Forçar Preço, SEI Comprar, SEI Controlar o Meu Dinheiro e SEI Unir Forças Para Melhorar) que, juntas, ensinam os principais pontos para a gestão de um negócio competitivo, eficiente e lucrativo. Tudo partindo de ferramentas que irão auxiliar o MEI a negociar com os fornecedores, controlar fluxo de caixa, encontrar o preço ideal para o seu produto, fazer o planejamento contínuo do negócio, identificar oportunidades e alcançar metas.

Os municípios onde acontecem as atividades são: Serrinha, Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal, Quijingue, Itaberaba, Biritinga, Lamarão, Iaçu, Ipirá, Boa Vista do Tupim, Ruy Barbosa, Milagres, Barrocas, Teofilândia e Araci. A programação completa da Semana do MEI nestas regiões pode ser conferida aqui.

Semana do MEI

Na Bahia, serão ofertadas 9 mil vagas gratuitas em capacitações, divididas em 85 municípios baianos e em mais de 400 palestras, seminários, oficinas e clínicas tecnológicas, voltadas para o dia a dia do pequeno negócio. A expectativa é de que o evento contabilize até 12 mil atendimentos em todo Estado.

Este ano, o evento traz como novidade a dedicação de 48% de sua grade de capacitações para temas ligados à inovação. Além disso, serão oferecidos diversos serviços de orientação empresarial sobre gestão, obrigações e benefícios do MEI. Também é possível se formalizar, dar baixa ou promover alterações em seu registro do MEI, além de realizar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), que deve ser entregue até o dia 31 de maio.

Quem é o MEI

O Microempreendedor Individual (MEI) é uma figura criada pela Lei Complementar 128/2008, com o principal objetivo de retirar da informalidade milhões de empreendedores. Ele deve ter como faturamento bruto, no máximo, R$ 60 mil ao ano. Além disso, o MEI pode ter um empregado contratado e deve atuar em uma das mais de 400 atividades permitidas para o segmento. Ao se formalizar, o empreendimento passa a ter um CNPJ, podendo, assim, emitir de notas fiscais. Somam-se a isso benefícios previdenciários e outros relacionados ao empresário, mediante pagamento mensal unificado.