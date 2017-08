Dia das Mães movimenta Hospital da Mulher de Feira de Santana

Comemorado oficialmente no segundo domingo de maio, o Dia das Mães movimenta o Hospital Inácia Pinto dos Santos – o Hospital da Mulher de Feira de Santana durante pelo menos três dias, com vasta programação. As atividades serão abertas oficialmente no dia 9 de maio de 2017 e prosseguem com eventos nos dias 11 e também 14, sempre pela manhã.

Conforme explica a diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Gilberte Lucas, no dia 9 de maio de 2017, a partir das 8h30, a programação será marcada por uma apresentação teatral de um psicodrama, com o tema “Confiança” para mães/puérperas do método Mãe Canguru e Casa da Puérpera. O evento será até às 12h, no auditório do Hospital da Mulher.

Já no dia 11 de maio, das 8h às 12h30, serão promovidas atividades educativas por psicólogas do Hospital da Mulher, voltadas para mulheres puérperas. Em seguida, um almoço para as mães do método Mãe Canguru, puérperas e acompanhantes.

E as atividades serão encerradas no dia 14, com a participação do prefeito José Ronaldo de Carvalho. A partir das 8h30, apresentação de um telegrama cantado nos setores de emergência, de internas e ambulatório do Hospital da Mulher, além de distribuição de rosas para as mães puérperas.