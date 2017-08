Deputado José Carlos Araújo leva prefeitos para encontro com governador Rui Costa

Nesta segunda-feira (15/05/2017), o deputado José Carlos Araújo fez questão de levar pessoalmente seis gestores de importantes municípios do estado para um encontro reservado com o governador da Bahia Rui Costa.

“Os prefeitos tiveram a oportunidade de separadamente, apresentar ao governador as principais reivindicações do seu povo, em diversas áreas, como saúde, educação, trabalho, renda, cultura, turismo, esporte, infra-estrutura, combate à seca.

Marcaram presença no encontro o prefeito Antônio Carlos de Jacaraci; a prefeita Sueli, de Cafarnaum; Roni, de Iguaí; Fernando Bispo de Anguera; Dr. Enilson de Campo Alegre de Lourdes, e a vice-prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araujo.

Após o encontro com o Governador, os prefeitos agradeceram ao parlamentar a oportunidade que tiveram de ficar frente a frente com governador para expor os pedidos do seu município.

Os gestores elogiaram a postura do chefe do Executivo baiano, que ouviu atentamente todas as solicitações e deu o devido encaminhamento a cada uma das demandas.

“Essa é também nossa função enquanto parlamentar: trazer nossos gestores municipais a encontros com o Governador visando o desenvolvimento e crescimento da Bahia como um todo,” concluiu José Carlos Araújo.

Encontro no Tribunal de Justiça

Também nesta segunda-feira, o deputado José Carlos Araújo acompanhou o prefeito de Jacaraci durante audiência com a presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Maria do Socorro, e com a juíza assessora especial da presidência, Rosana Cristina Souza Passos Fragoso Modesto Chaves.

A principal pauta da reunião foram os pedidos feitos por gestores, população e servidores para que seja evitado o fechamento da comarca de Jacaraci.

Caso ela seja desativada, irá causar muitos transtornos à sociedade em geral.