Curso do PPA Municipal, promovido pela UEFS, contou com público de 43 municípios

O curso do PPA Municipal 2018-2021 realizado na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) atraiu cerca de cem participantes de 43 municípios baianos de diversas regiões. O evento aconteceu entre os dias 03 e 04 de maio de 2017 e foi realizado a partir de uma parceria com a Secretaria do Planejamento da Bahia (Seplan) e com a União dos Municípios da Bahia (UPB). A próxima etapa do curso acontece nos dias 9 e 10 de maio no município de Juazeiro.

No evento, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor a legislação que rege o plano plurianual (PPA), assim como seus instrumentos complementares, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. (LOA). A partir dessa noção, discutiu-se a dimensão estratégica do plano e foram apresentadas algumas ferramentas que podem ajudar a mapear problemas e estruturar o PPA.

Os participantes também realizaram atividades em grupo, que permitiram exercitar a identificação de problemas e dimensionar as potencialidades dos municípios. Por fim, os participantes conheceram o modelo adotado para a elaboração do PPA 2016-2019 do Governo do Estado.

Presente à abertura do evento, o reitor da Uefs, Evandro do Nascimento Silva, destacou a importância de se oferecer capacitação na área de planejamento aos servidores das prefeituras, principalmente no início da gestão, quando há o compromisso da elaboração e da entrega do Plano Plurianual.

“A expectativa é que o curso ajude as prefeituras a elaborarem os seus planos plurianuais, tornando-os mais efetivos”, afirmou o reitor. Ele observou que a intenção é oferecer mais dois módulos de treinamento: o segundo para a elaboração de projetos e captação de recursos e o terceiro para o monitoramento e a avaliação do PPA. A ideia é que esses treinamentos sejam oferecidos a partir do segundo semestre.

No evento realizado em Feira de Santana, compareceram gestores e técnicos de municípios da região, mas também de cidades mais distantes, como Antas, Queimadas e Brotas de Macaúbas, além de Santaluz, Lauro de Freitas e Jandaíra.