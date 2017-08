COELBA inova com carro de Termovisão para aumentar segurança na Micareta 2017 de Feira de Santana

O carnaval fora de época na segunda cidade mais populosa da Bahia começa no dia 18 de maio de 2017 e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) trabalha desde o mês de janeiro para garantir a segurança e a energia durante os quatro dias da festa. Ações de manutenção preventiva e melhoramentos na rede elétrica são realizadas, todos os anos, nos circuitos da micareta. Em 2017, a novidade é carro de Termovisão, um veículo equipado com câmera de zoom com capacidade para ampliar a imagem em até 40 vezes, em 360°, e uma câmera térmica, capaz de identificar um ponto aquecido, fora do normal na rede, evitando assim uma possível interrupção de energia.

A inovação facilita a inspeção e identifica, antecipadamente, problemas futuros na rede. Além do Carro de Termovisão de Feira de Santana, outros dois já estão prontos para rodar em Salvador e Vitória da Conquista. Um investimento de R$ 1,5 milhão. Para a Micareta, também foram implantados novos postes e construídos 2,5 Km de rede para atender novas cargas. A expectativa é de que, para a festa, sejam feitas ligações para 300 barracas, 20 camarotes e 927 refletores. A concessionária instalou novos transformadores, sensores de curto-circuito e colocou placas de sinalização nas redes localizadas no circuito da festa.

Tudo isso, para garantir o suprimento de energia para as cargas adicionais para que a Micareta aconteça. A manutenção preventiva incluiu a inspeção de 124 km da rede de distribuição e a poda de 1.370 árvores. Um investimento total de R$ 373 mil.

Atendimento

O planejamento da Coelba envolve ainda um esquema especial de atendimento às solicitações de emergência durante os dias de festa. Serão 200 funcionários envolvidos diretamente na Operação Micareta, incluindo equipes trabalhando em locais estratégicos ao longo do circuito da folia. No período da festa, a Coelba também manterá um representante no Centro Integrado de Inteligência da Policia Militar. O acesso às imagens das câmeras espalhadas pelo circuito permite que técnicos da Coelba sejam acionados com maior rapidez e trabalhem com mais agilidade no atendimento às ocorrências relacionadas à energia elétrica.

A central de atendimento 0800 071 0800 permanece à disposição para qualquer solicitação.

Ligações provisórias

Esse ano, para as pequenas cargas, como barracas e barracões, não será necessário solicitar a ligação à Coelba com antecedência. O solicitante deverá apresentar o Alvará, concedido pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana, às equipes de campo que estarão realizando as ligações de energia no circuito da Micareta a partir do dia 17/05/2017. Vale destacar que só será válido o Alvará com ponto de energia.

Com o objetivo de orientar a esses públicos, equipes da Coelba realizaram, em parceria com a prefeitura, reuniões com blocos, barracões e camarotes para informar sobre os procedimentos necessários para estas ligações de energia e chamaram atenção para a importância de seguir as normas de segurança.

A empresa lembra que as instalações elétricas provisórias internas de barracas, camarotes e barracões são de responsabilidade dos seus proprietários. Por medida de segurança, somente serão ligadas as unidades que estiveram com padrão de entrada em acordo com as especificações técnicas exigidas, com aterramento instalado adequadamente e mediante alvará de funcionamento e de localização da Prefeitura. A empresa ressalta que a ligação provisória fornecida pela Coelba é individual, não podendo ser compartilhada com outra barraca.

No dia 04 de maio, a equipe de Operações da Regional Feira de Santana realizou uma fiscalização no circuito da festa, em cima de um trio elétrico, para identificar pontos com necessidade de intervenção de melhoria e/ou de segurança.

Confira algumas dicas de segurança para ligações provisórias

A montagem de barraca e balcões deve ser feita distante da rede elétrica;

Não faça ligação clandestina para iluminar barracas ou aumentar a iluminação das ruas. O desvio de energia elétrica implica em riscos de segurança e é crime;

Sempre que possível, monte a barraca no mesmo lado da rede elétrica da Coelba;

Verifique se a instalação elétrica interna da barraca está adequada para suportar todos os equipamentos elétricos e a iluminação;

Evitar utilizar fios com emendas, caso isso não seja possível, todas as emendas devem estar isoladas com fita isolante e distante da parte metálica das estruturas;

Evite o uso de tomadas tipo “T” ou benjamins – isso pode sobrecarregar e ocasionar curto circuito na instalação;

Evite contato com as tomadas ou interruptores de iluminação, caso esteja com as mãos molhadas ou com os pés descalços;

É Proibido o uso de serpentinas metalizadas, de balões de publicidade ou de qualquer outro material nas proximidades da rede elétrica;

É obrigatório o aterramento das estruturas metálicas.

Cuidados com a rede elétrica durante a Micareta

A concessionária, anualmente, alerta para o risco do lançamento de serpentinas (muitas vezes metalizadas), por parte de alguns blocos, prédios e camarotes, em direção à rede elétrica. Apesar do efeito de beleza no ambiente, o lançamento deste ou de qualquer objeto na rede elétrica é uma prática perigosa pois pode causar acidentes para quem lança o objeto e para pessoas que estão nas proximidades, além de curto-circuito e interrupção no fornecimento de energia. Este mesmo cuidado vale para os balões e placas de propaganda, que devem ser mantidos distantes da fiação.

Também com foco em segurança, a Coelba vem participando de todas as reuniões do grupo de Fiscalização Preventiva Integrada e, por meio de carta, já alertou blocos e trios para que estes evitem aumentar a altura dos seus veículos e alegorias, respeitando o distanciamento mínimo regulamentar da rede elétrica, tanto na vertical quanto na horizontal.

Principais dicas de segurança com relação à rede elétrica

– Em caso de fio caído, não se aproximar e avisar a Coelba.

– Não jogar serpentina em direção à rede elétrica.

– Não aproximar “bastão de selfie” da rede elétrica.

– Não subir em postes, marquises e árvores que estejam próximos à rede elétrica.

– Não fazer ligação clandestina de energia. Além de colocar a vida em risco, é crime.

– Não colocar enfeites e nem jogar objetos na rede elétrica

– Evitar que balões (blimps) e placas de propaganda toquem na rede elétrica.

– É obrigatória a instalação do aterramento das estruturas metálicas de barracas e balcões.

– Em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica, avisar imediatamente à Coelba: 0800 071 0800