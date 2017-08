CMFS: vereador cobra correção de pavimento no Conjunto Feir X

O vereador José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS) destacou que entrou com uma indicação cobrando do secretário de Desenvolvimento Urbano, José Pinheiro, que fosse consertado um buraco que existe na Rua A do Conjunto Feira X, que está trazendo perigo para a comunidade. O discurso do vereador aconteceu na manhã desta terça-feira (16/05/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana.

“Inclusive uma criança caiu nesse buraco essa semana. Até o momento o problema não foi resolvido. O buraco foi até cercado pela população. Quando digo que o Feira X está abandonado não é questão política, é a realidade”, criticou.

Zé Filé ainda questionou onde está o Poder Público, que não resolve os problemas nos bairros, destacando que o papel do vereador é cobrar benefícios para a comunidade necessitada. “Se o reparo fosse feito eu não estaria falando hoje. Só não posso ficar calado após a indicação que fiz não respondida”, explicou.

Zé Filé disse mais que o mesmo aconteceu com a indicação para a limpeza da feirinha do bairro. Ele acredita que o prefeito José Ronaldo de Carvalho não deve saber o que está acontecendo. “Seu secretariado está cansado, prefeito. Coloque gente nova para trabalhar. Mandei a indicação com fotos e o secretário parece que está dormindo”, falou.

Para o edil, a equipe de secretários do Governo Municipal não muda porque o prefeito não será mais candidato à reeleição, lamentando que, com tanta gente nova e disposta, ele está há 20 anos com o mesmo secretariado.