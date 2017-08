Câmara Municipal reconhece cidadania feirense de Narcísio de Ogum

Menos de um minuto foi o tempo suficiente para Narcísio Santos de Santana fazer o que a emoção permitiu, na noite desta quinta-feira (11/05/2017), quando recebeu o Título de Cidadão Feirense em sessão solene da Câmara Municipal: agradecer. A Deus, pela vida; a Senhora Santana, pela acolhida ao chegar à cidade ainda menino; e aos vereadores pela concessão da honraria.

Coube ao filho de santo e Babalaxé do Oritá Wilson Souza Mota falar de sua vida e do trabalho que o mesmo realiza em Feira de Santana há mais de quatro décadas, especialmente a criação e manutenção do Samba de Roda Naná da Bahia. Ele destacou a importância do Candomblé e a riqueza da cultura afro e defendeu o reconhecimento de outros nomes do segmento religioso.

A trajetória de Narcísio de Ogum, nascido em Armagosa, cidade da microrregião de Jequié, foi enfatizada pelo autor da homenagem, vereador Luiz Augusto de Jesus, em seu discurso de saudação aos convidados. “Ele chegou ainda menino, se estabeleceu em nossa Feira e implementou programas sociais em sua casa na Mangabeira”, citou Lulinha, destacando os grupos de samba, capoeira e afoxé.

A sessão solene prestigiada por familiares e amigos foi conduzida pelo 2º vice-presidente do Legislativo, vereador Marcos Lima, que compôs a mesa de honra ao lado do secretário municipal de Meio Ambiente Sérgio Carneiro, representando o prefeito José Ronaldo, o homenageado e Wilson Mota. Presente ainda a presidente do Conselho das Comunidades Negras e Indígenas, Lourdes Santana.