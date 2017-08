Câmara Municipal de Feira de Santana aprova PL cria Semana de Prevenção e Enfrentamento à Depressão Pós-Parto

O projeto de lei nº 55/2017, de autoria da vereadora Cintia Machado (PMB), aprovado por unanimidade dos presentes, na manhã desta terça-feira (09/05/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, cria a Semana de Prevenção e Enfrentamento à Depressão Pós-parto, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o pl, as atividades ministradas durante a semana terão como objetivo apresentar conhecimentos relativos à depressão pós-parto, a exemplo de fatores biológicos, sociais, psicológicos associados à gestação; planejamento do período gestacional e pós-parto; alterações hormonais durante a gravidez; sexualidade e prevenção contra HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis; o uso e/ou abuso do álcool e outras drogas; suporte familiar e social à gestante e puérpera; dificuldades associadas a volta ao trabalho ou escola; gravidez na adolescência.

A Semana de Prevenção e Enfrentamento à Depressão Pós-Parto fará parte do calendário de saúde e deverá ser aberta à participação de gestantes, pais, família e comunidade em geral. As atividades deverão ser desenvolvidas sob a forma de seminários, palestras, exposições, visitas, projeções de slides, filmes ou qualquer outra forma não convencional; e deverão contar com a participação de convidados escolhidos pela Secretaria Municipal de Saúde.