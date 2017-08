Avança ampliação do sistema de abastecimento de água na região de Feira de Santana

A Embasa está avançando na obra de ampliação do sistema adutor que atende aos municípios de Santa Bárbara, Tanquinho e Santanópolis e os distritos rurais de Feira de Santana Tiquaruçu, Matinha e Maria Quitéria. Com investimentos no valor de R$ 4,8 milhões, as intervenções foram iniciadas há um mês e contemplam a implantação de uma nova adutora com extensão de 16 km. A tubulação vai incrementar a capacidade de adução de água.

A obra está na fase de escavação de valas e assentamento dos tubos. “O ritmo está bastante satisfatório, aproximadamente quatro quilômetros da adutora já foram instalados. Ao terminar essa fase, vamos conectar a adutora ao Centro de Reservação Norte e a estações elevatórias”, explica o supervisor de produção de água da Embasa, Tiago Coutinho.

“O empreendimento vai ajustar a oferta de água para essa região, que passa por períodos de intermitência no abastecimento já que atual adução de água tratada é insuficiente em relação à demanda”, informou o gerente da unidade regional da Embasa em Feira de Santana, Euvaldo dos Santos Neto. A previsão é que os serviços sejam concluídos em oito meses, beneficiando cerca de 27 mil pessoas.