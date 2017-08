Atuação do Detran na Micareta 2017 de Feira de Santana reforça segurança no trânsito

Pelo sexto ano consecutivo, o motorista André Luiz de Oliveira, 41, conduz um trio elétrico na Micareta de Feira de Santana. Antes da festa, o veículo foi vistoriado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) e o motorista passou pelo curso de capacitação do órgão. Para entrar no circuito, na noite de sexta-feira (19/05/2017), ele ainda teve que fazer o teste do bafômetro. “O nosso maior desafio é dirigir com segurança e atenção para não machucar ninguém. Essa ação do Detran é importantíssima para que o motorista tenha consciência de suas atitudes no trânsito, nestes dias de festa”, ressaltou Oliveira.

O Detran realiza também blitzes de alcoolemia, em vias de acesso ao circuito, com a participação da Polícia Militar.”Seis mil policiais estão trabalhando nesta micareta e parte do efetivo dá apoio ao Detran. Essa parceria só tem se fortalecido a cada dia, com resultados positivos. Tivemos uma redução acentuada em acidentes envolvendo bebida e casos de roubos de veículos”, relatou o comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão.

De segunda-feira (15) à sexta-feira (19), 833 pessoas foram abordadas e 467 submetidas ao teste do bafômetro. Onze condutores se recusaram a soprar o aparelho e quatro estavam em estado de embriaguez. Houve a remoção de 211 veículos.

A fiscalização é acompanhada da campanha #MinhaEscolhaFazADiferença, que integra as ações do ‘Maio Amarelo’. Equipes da Escola Pública de Trânsito distribuem material educativo, nos camarotes e entre os foliões pipoca. “Nossa presença na segunda maior festa carnavalesca do estado é para garantir a paz nas vias e multiplicar a consciência de boas escolhas no trânsito “, afirmou o diretor-geral do Detran, Lúcio Gomes.