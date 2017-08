ANAC libera uso de drones aéreos no Brasil; o registro é obrigatório

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) regulamentou a utilização de drones no Brasil, segundo o G1. Agora, todos os drones com mais de 250 gramas precisam ser registrados no site oficial da Agência, enquanto os drones com mais de 25 quilos exigem habilitação do piloto.

O registro no site da Anac sempre foi obrigatório

O presidente da Anac, Ricardo Botelho, comentou que a utilização de drones em desacordo com as novas regras implicam em processo administrativo, civil e criminal ao usuário. Vale notar que a exigência da habilitação é obrigatória apenas para pilotos de drones com mais de 25 quilos, mas também para drones que voem acima de 400 pés, cerca de 121 metros. Por último, é obrigatório que pilotos tenham mais de 18 anos, independentemente do peso do drone.

De acordo com a assessoria da Anac, o registro no site sempre foi obrigatório. Contudo, apenas foram emitidas cerca de 400 autorizações — e a maioria para órgãos de segurança pública. Abaixo, você acompanha a divisão realizada pela Anac com as exigências:

Drones com peso inferior a 250 gramas: não precisam ter qualquer cadastro

Drones com mais de 250 gramas e até 25 quilos: cadastro no site da Anac

Drones com mais de 25 quilos: registro (habilitação) na Anac

