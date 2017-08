ALBA: “Os governos não ouviram os sussurros do rio São Francisco”, afirma deputado Fábio Souto

Tratar sobre a revitalização do Rio São Francisco. Esse foi o objetivo da audiência pública realizada nesta segunda-feira (15/05/2017) pelas Comissões de Agricultura e Política Rural; de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo; e de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos, da qual o deputado estadual Fábio Souto (DEM) é presidente. O encontro aconteceu na Sala Luís Cabral/Herculano Menezes da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e contou com as presenças da representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Yvonilde Medeiros, do representante do secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento e diretor de Revitalização de Bacias, José Olimpio de Moraes, da assessora da Superintendência de Pesquisas Ambientais da Secretaria de Meio Ambiente, Larissa Cayres, do presidente da Assembleia, Angelo Coronel (PSD), e do senador Otto Alencar (PSD).

Fábio Souto destacou a importância do evento e considerou a reunião histórica para a Casa Legislativa. “Foi uma discussão de alto nível sobre a revitalização do Rio São Francisco, que é de extrema importância não só para a Bahia, mas para todo o Brasil. Os governos não ouviram os sussurros do Rio São Francisco. Eles prometeram muito e fizeram pouco. Ficou claro aqui hoje que precisamos nos unir de forma suprapartidária em prol da revitalização do São Francisco”, enfatizou.

Defensor do Rio São Francisco, o senador Otto Alencar demonstrou sua preocupação com atual situação dos afluentes do rio. “São 50 anos de desrespeito com o único bem que Deus deixou para suprir as necessidades do Nordeste brasileiro. A água é uma questão de segurança nacional e precisamos unir forças para revitalizar o Rio São Francisco. Não tenho nenhum tipo de interesse político nessa questão. Minha preocupação é com as gerações futuras e a qualidade de vida da população”, ressaltou.

Yvonilde Medeiros, representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, afirmou que com o descaso sofrido pelo rio perde-se também a qualidade de vida dos ecossistemas. “É importante salientar que há também um desiquilíbrio ecológico acontecendo. Muitas pessoas não sabem a real situação vivenciada pelo Rio São Francisco e é por esse motivo que é importante a divulgação de reuniões como essa, para que a população se informe e se conscientize”, disse.