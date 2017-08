ALBA: deputado José Arimateia quer instituir ‘Dia do Agente Penitenciário’

O deputado estadual José de Arimateia (PRB-BA) entregou à Secretaria Geral da Mesa da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), na manhã da última segunda-feira (15/05/2017) o Projeto de Lei de sua autoria, que visa instituir no estado o Dia do Agente Penitenciário.

O republicano discorreu sobre o papel fundamental do agente penitenciário no âmbito da justiça para o funcionamento das diversas unidades prisionais e na administração da justiça baiana. No PL, o deputado solicitou que fique estabelecido, o dia três de outubro, como data de celebração, no Calendário Oficial de Eventos da Bahia.

“Os agentes penitenciários desempenham um trabalho de grande periculosidade, tratando de inúmeras rebeliões e tentativas de fugas geradas no país e também na Bahia. Tudo isso revela a real necessidade de investimento e valorização destes profissionais que prestam relevantes serviços à sociedade baiana”, disse Arimateia.