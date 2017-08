ALBA: deputado Heber Santana declara apoio à luta dos cronistas esportivos por mais espaço

O deputado Heber Santana (PSC) declarou na manhã dessa segunda-feira (08/05/2017), que estará ao lado da Associação Baiana dos Cronistas Esportivos (ABCD), na busca de soluções para o esporte na Bahia, e para a abertura de trabalho para os cronistas esportivos. A afirmação do parlamentar foi feita durante a sessão especial realizada na Assembléia Legislativa da Bahia (ALBA) para homenagear os cronistas, ao ouvir do presidente da ABCD, Márcio Martins que falta planejamento no futebol de forma que haja competições que permitam aos clubes do interior atuar durante o ano todo, criando oportunidades de trabalho para os cronistas regionais.

“Temos grandes profissionais da crônica esportiva e surgem novos talentos, mas ao contrário dos dois grandes clubes da Bahia, as agremiações do interior do Estado sofrem ao fim do campeonato estadual com a falta de competições durante o ano”, explicou Márcio Martins. Ele lembrou ainda que duas emissoras de rádio deixaram de fazer transmissão esportiva, gerando desemprego no setor. “Fico feliz com a homenagem prestada pelo deputado Heber Santana e por ver que a Assembléia está atenta à categoria”, afirmou Márcio.

Heber Santana destacou o importante papel social exercido pelos cronistas esportivos, ressaltando que “vivemos dias difíceis, de crise política, econômica e moral, faltando bons exemplos que nos inspirem”, complementando que “o esporte traz essa capacidade de motivação e superação, despertando principalmente na juventude a motivação para a prática esportiva, apresentando-a e como alternativa de vida e até mesmo como forma de acesso à educação e de construção de existência digna”. Heber lembrou ainda a importância social do cronista na formação moral, destacando a divulgação que foi dada pelos cronistas esportivas ao gesto do zagueiro do São Paulo, Rodrigo Caio, inocentando o atacante Jô, do Corinthians, de uma falta mal marcada. “Os cronistas destacaram essa atitude de honestidade, que pode mudar posturas no futebol brasileiro”, disse Heber, agradecendo aos cronistas pelo esforço e dedicação no exercício da atividade, e pela capacidade de congregar pessoas.

Nomes como Alvaro Martins e Armando Oliveira, que marcaram a história do rádio baiano, foram lembrados e homenageados durante a sessão especial, que dentre outras personalidades contou com as presenças do deputado federal Irmão Lázaro; presidente estadual do PSC, Eliel Santana; Eliseu Barros, presidente do Conselho Esportivo Evangélico da Bahia (COEEB); Wilson Paim, da Federação Baiana dos Árbitros; Djalma Costa Lino; Alvaro Martins Junior; Edson Almeida, e Edmundo Filho, representando o secretário estadual de Comunicação, André Curvelo.

O presidente do COEEB, Eliseu Barros, agradeceu o apoio dos cronistas esportivos e apresentou a 5ª edição da Copa Evangélica de Futebol, que começa no dia 27 deste mês. O evento tem como objetivos, além de promover o esporte e descobrir novos talentos, estimular a ação social, arrecadar alimentos para entidades filantrópicas, doação de sangue, promover a integração entre igrejas de varias denominações, e ainda a evangelização.