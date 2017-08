ALBA: deputado Angelo Almeida representa Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência em audiência na SESAB

O deputado estadual Angelo Almeida (PSB) participou, nesta quinta-feira (18/05/2017), de reunião com o titular da Secretaria da Saúde (Sesab), Fábio Vilas Boas, o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência (Coede), Valdenor Oliveira, e o Superintende dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Alexandre Baroni, para tratar das demandas pertinentes ao segmento, entre elas, o tempo de espera para concessão gratuita de órtese e prótese pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que, hoje, é de aproximadamente 8 meses, além da necessidade da Sesab criar oficinas para manutenção e recuperação destes aparelhos.

De acordo com o presidente do Coede, Valdenor Oliveira, também será ampliado de três para 12 o número de técnicos responsáveis pelo desenvolvimento das políticas da pessoa com deficiência dentro da Sesab, nos nove núcleos de saúde territorial existentes no Estado.

“Essa reunião intermediada pelo deputado Angelo Almeida foi muito importante e produtiva para o segmento, pois tentávamos há dois anos uma audiência com o secretário da saúde e só agora foi possível”, enfatizou Oliveira.

Representando a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, o superintendente Alexandre Baroni falou sobre a necessidade da pasta designar um médico para fazer as perícias do Passe Livre Intermunicipal. “Nós tínhamos uma médica cedida pela secretaria da saúde, mas ela faleceu. O secretário Fábio Vilas Boas se comprometeu a designar um novo profissional para as perícias, que são necessárias para obtenção do benefício”, afirmou.

Na avaliação do presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência da Bahia, deputado Angelo Almeida, a reunião teve um perfil técnico no que diz respeito as necessidades existentes no âmbito do Coede e da Superintendência da Pessoa com Deficiência. “O diálogo com a Sesab é muito importante e, neste ponto, o secretário Fábio Vilas Boas, além de ter sido bastante receptivo, foi também muito eficiente designando sua equipe e se comprometendo a atender de imediato as antigas demandas correlatas a saúde das pessoas com deficiência”, reforçou.